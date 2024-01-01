Мемориальную доску к 200-летию посещения Перми императором Александром I откроют 10 июня Церемония назначена на 10 утра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На здании администрации Перми (ул. Ленина, 23) 10 июня в 10.00 состоится торжественное открытие мемориальной доски к 200-летию посещения Перми императором Александром I. Об этом говорится в программе Романовских дней. Цикл культурно-просветительских, научных и благотворительных мероприятий проходит в Перми ежегодно в дни памяти великого князя Михаила Александровича, убитого неподалеку от Перми в ночь на 13 июня 1918 года.

Александр I посетил Пермь в 1824 году и останавливался именно в доме, где сейчас располагается мэрия.

Изображение: пресс-служба администрации Перми

Ранее «Новый компаньон» писал, что с инициативой об установке доски выступил Пермский государственный архив социально-политической истории. Совет по топонимике поддержал предложение. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края представила положительное заключение и согласилась, что установка памятной доски не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Мемориальная доска сделана из гранитной плиты с изображениями геральдического двуглавого орла и монограммой Александра I. На плите будет текст: «Государь останавливался в этом здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия по российским губерниям». Изображения и надпись выполнены гравировкой на камне с затиркой бронзой.

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