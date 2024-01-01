Мемориальную доску в честь 200-летия посещения Перми Александром I установят в июне Решение об установке поддержал совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Изображение: пресс-служба администрации Перми

Члены совета по топонимике при главе Перми утвердили решение об установке мемориальной доски в честь 200-летия посещения Перми императором Александром I. Планируется, что её торжественно откроют в июне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее с инициативой об установке доски выступил Пермский государственный архив социально-политической истории.

Мемориальная доска появится на фасаде здания по ул. Ленина, 23. Это здание — объект культурного наследия регионального значения. В своё время в нём располагалась губернская казённая палата, где работал пермский писатель Фёдор Решетников, сейчас в нём располагаются администрация города и Пермская городская дума.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края представила положительное заключение и согласилась, что установка памятной доски не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Изображение: пресс-служба администрации Перми

Император Александр I посетил Пермь в 1824 году и останавливался именно в этом доме. После визита царя в Перми были построены каменные обелиски у Сибирской и Казанской застав, две Ротонды по проекту архитектора Ивана Свиязева.

Мемориальную доску предлагается сделать из гранитной плиты с изображениями геральдического двуглавого орла и монограммой Александра I. На плите разместят текст: «Государь останавливался в этом здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия по российским губерниям». Изображения и надпись будут выполнены гравировкой на камне с затиркой бронзой.

Напомним, «Новый компаньон» уже рассказывал об истории ротонды в Парке Горького, которую открыли после полной реставрации. Это действующее до сих пор инженерное сооружение, которое построили к приезду Александра I два века назад.

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