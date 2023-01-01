Максим Артамонов Два века пермской ротонде В Перми после полной реставрации открылась ротонда в Парке Горького Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Накануне 300-летнего юбилея Перми в Парке Горького после полной реставрации открыли ротонду, которая до сих пор является действующим инженерным сооружением. Строение начали реставрировать осенью 2022 года, а торжественное открытие состоялось 10 июня. Финансировала реставрацию администрация Парка Горького. Теперь под куполом всегда будет находиться белый рояль, а впоследствии планируется установить подсветку. Рассказываем историю этого знакового для Перми объекта.

Ротонда была построена в 1824 году на территории Загородного сада (нынешний парк им. Горького). Строительство было приурочено к приезду императора Александра I. Работы проводились под руководством главного архитектора Уральского горного правления Ивана Свиязева.

Объект возвели на южной стороне бульвара в створе ул. Оханской (сейчас — улица Газеты «Звезда»). Что интересно, тогда же была построена и другая ротонда, но меньшего размера. Её установили в начале ул. Оханской, на высоком берегу Камы. Малая ротонда простояла до 1950-х годов, а «бабушка ротонда», как её называют пермяки, стоит до сих пор в центре парка им. Горького.

На куполе 10-метрового объекта сохранилась памятная металлическая доска: «Пермскому обществу Сентября 24 дня 1824 года».

Максим Артамонов

Знаковый для города объект включён в Единый государственный реестр объектов РФ и является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Он представляет собой типичный образец классической парковой архитектуры.

Ротонды относятся к малым архитектурным формам и были очень популярны в то время, когда в моде был классицизм. Дерево было выбрано в качестве материала, потому что это дешевле, чем мрамор или гранит. И быстрее в изготовлении. К тому же, строение сделано так, что сразу его и не отличишь от каменного. Для уездного города, каким тогда была Пермь, это очень оригинальное и смелое решение.

В ходе нынешних работ были заменены колонны, деревянные перекрытия и обшивка. Стволы дерева обработаны современными материалами, чтобы защитить его от грибка, горения и гнили.

Под куполом и на колоннах внутри скапливается очень много птичьего помёта, который нужно периодически убирать, потому что это очень агрессивная среда, негативно влияющая на сохранность дерева. Реставраторы вывезли полтора КамАЗа этой субстанции.

Максим Артамонов

После реставрации птицы уже не смогут находиться внутри ротонды - на пьедесталах внутри колонн сделаны наклонные плоскости, пернатые не смогут на них садиться.

Действующее инженерное сооружение

Как рассказал «Новому компаньону» архитектор-реставратор Геннадий Воженников, при возведении ротонды архитектор Свиязев опробовал систему вентиляции деревянных конструкций и круглых (циркульных) ротондональных, вентилируемых кровель. Эту технологию впоследствии он применил при строительстве Всехсвятского храма.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников

Максим Артамонов

«Это не просто парковая архитектура, а реально действующее по сей день инженерное сооружение. Оно построено не только ради красоты. Когда Свиязев получил заказ, он решил, что он опробует на ротонде систему вентиляции, — поясняет Воженников. — Каждая из 12 колонн внутри полая. Внутри них прокачивается воздух, как через трёхкилловатный пылесос. И кровля ротонды — уникальный шедевр. Внутренняя кровля, которую мы видим, значительно ниже, чем верхний металлический купол. И каждая долька кровли протягивает воздух во внутренней (пленумной) полости, которые выглядят, как шкурка в дольках арбуза».

Фото предоставлено Геннадием Воженниковым

У строения есть двойная воздушная прослойка — вокруг сруба в каждой колонне и наверху, в самом конструктиве кровли. Колонны внизу широкие, а вверху — тонкие. Потоки тёплого воздуха прокачиваются через всю ротонду. Это не даёт древесине намокнуть и начать гнить. Тем самым дерево сохраняется зимой и летом.

«Сами колонны представляют собой вертикальный ствол дерева, поверхность которого была очищена от коры. Вокруг ствола набиты диски, они служат крепежом из направляющих реек, из которых составлены колонны. Через них также вертикально прокачивается воздух. Ветер проходит через колонны и высушивает вертикальные составляющие, а кровля прокачивается снизу вверх», — рассказал архитектор.

Фото предоставлено Геннадием Воженниковым

Изба архитектора

Когда Александр I приехал в Пермь, он потребовал остановиться у Сибирской заставы. Сейчас это вход в парк им. Горького с ул. Сибирской. Рядом с заставой, а тогда это была фактически окраина города, стояла изба. Император не знал, что в ней живёт сам архитектор Свиязев, и решил переодеться из дорожного костюма в парадный. Переодевшись, император подарил Свиязеву перстень, не зная, что перед ним архитектор. Он узнал об этом позже — уже во время открытия ротонды.

К приезду царя ещё не было закончена внутренняя обшивка строения, но Александр I удивился изобретательности пермяков и конкретно архитектора Свиязева.

Справка: Иван Свиязев — пермский архитектор, автор более шестидесяти учебников и научных трудов. В Перми по его проекту было построено 31 здание, среди которых: колокольня Спасо-Преображенского собора (ныне художественная галерея), Всехсвятская церковь на Егошихинском кладбище, дом Крылова (особняк на углу улиц Пушкина и Куйбышева), здание Благородного собрания (ныне клуб УВД), ротонда в Загородном саду и др.

Первый серьёзный ремонт

В 1998 году ротонду пришлось ремонтировать. Это было связано с тем, что её центральная ось повернулась из-за смещения колонн. Тогда с двух сторон парка были установлены электродвигатели — два со стадиона «Юность» и два со стороны ул. Газеты "Звезда". Они вращали ротонду за крюки на 12-гранном срубе.

Схема предоставлена Геннадием Воженниковым

Ремонтом занимался архитектор-реставратор Побоженко, он сумел развернуть ротонду на 12 градусов против часовой стрелки. Для этого каждую вторую «ногу» из 12 колонн обули в "башмаки", чтобы изолировать их подвижность. «Башмаки» были вырезаны из 6-7-миллиметрового металла и обработаны специальным составом.

«В проекте было много других предложений, но, к сожалению, из-за недостаточности средств смогли реализовать только этот. Но уже сам факт, что её смогли развернуть на 12 градусов и зафиксировали в этом положении, это уже грандиознейшая работа», - отмечает Геннадий Воженников.

Сейчас в Перми есть ещё две ротонды — в Райском саду в Мотовилихе рядом с прудом и на набережной Камы. Но своё 200-летие в следующем году будет отмечать только одна — та, что находится в парке им. Горького и которую пермяки называют «бабушкой ротондой».

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