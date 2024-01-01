На здании мэрии Перми могут установить памятную доску о визите Александра I Царь побывал в городе 200 лет назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фасаде здания городской администрации (ул. Ленина, 23) в честь 200-летия посещения Перми русским царём Александром I планируется установить мемориальную доску. С такой инициативой выступил Пермский архив социально-политической истории. Документ опубликован на сайте мэрии.

Мемориальную доску предлагается сделать из гранитной плиты с изображениями геральдического двуглавого орла и монограммой Александра I. На плите разместят текст: «Государь останавливался в этом здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия по российским губерниям».

Изображения и надпись будут выполнены гравировкой на камне с затиркой бронзой.

Это предложение рассмотрят на заседании общественного совета по топонимике при главе Перми. Там же его планируется утвердить.

Об этом и других предложениях, которые поступили в адрес Общественного совета по топонимике при главе Перми, «Новый компаньон» писал ранее.

Напомним, «Новый компаньон» уже рассказывал об истории ротонды в Парке Горького, которую открыли после полной реставрации. Это действующее до сих пор инженерное сооружение, которое построили к приезду Александра I два века назад.









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