Зарина Ситдикова В Перми может появиться памятная плита в честь композитора Евгения Крылатова Инициатива будет рассмотрена членами Общественного совета по топонимике Поделиться Твитнуть

Евгений Крылатов

На Аллее Доблести и Славы, расположенной на городской эспланаде в Перми, может появиться памятная плита в честь известного пианиста, Народного артиста РФ Евгения Павловича Крылатова. Такое предложение поступило в адрес Общественного совета по топонимике при главе Перми от руководства детской музыкальной школы №2, получившей имя выдающегося композитора в 2018 году.

Образовательное учреждение, которое сам автор песен «Прекрасное далёко» и «Крылатые качели» окончил в 1949 году, предлагает написать на плите: «Крылатов Евгений Павлович (1934-2019) композитор, создатель произведений, вошедших в золотой фонд отечественной киномузыки».

Ещё одна памятная плита может появиться на фасаде здания администрации Перми на ул. Ленина, 23. Она будет посвящена 200-летию с момента посещения города императором Александром I. Членам Общественного совета по топонимике предлагается обсудить возможность установки плиты и текст её надписи, который гласит, что глава государства, победитель Наполеона останавливался в здании мэрии с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия по российским губерниям. Идея об установке плиты принадлежит Пермскому архиву социально-политической истории.

Помимо этого, на рассмотрение совета по топонимике поступило предложение присвоить новой улице в Свердловском районе имя Нины Ивониной. Инициатива увековечить память основательницы первой в России школы с допрофессиональной милицейской подготовкой поступила от пермского военно-патриотического центра «Гроза».

В том же Свердловском районе предлагается переименовать остановочный пункт «Дом моделей» на ул. Н. Островского (в направлении из города) в «Гимназия 33». С такой инициативой выступила администрация образовательного учреждения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что совет по топонимике одобрил установку плит на Аллее Доблести и Славы в честь первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, бывшего директора Мотовилихинских заводов Виктора Лебедева, Олимпийского чемпиона по баскетболу Сергея Белова, писателя-фронтовика, Героя соцтруда Виктора Астафьева, а также в честь 100-летия со дня открытия Пермского музыкального колледжа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.