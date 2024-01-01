В Пермском районе частично откроют обход моста через реку Голомысовку Полностью движение запустят с 10 июня Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Владимира Цветова

С 8 июня в Пермской районе частично откроется насыпной объездной путь по обходу моста через реку Голомысовка. Речь идёт об участке в районе Голого Мыса, где на прошлой неделе обрушился мост. Об этом глава Пермского муниципального района Владимир Цветов сообщил в своём телеграм-канале.

Движение легкового транспорта будет открыто в обе стороны, но по одной полосе. В субботу с 14:00 до 18:00, а в воскресенье с 12:00 до 18:00. Полностью открыть движение по мосту чиновник пообещал в понедельник, 10 июня. По этой дороге смогут ездить не только легковые автомобили, но и малотоннажные грузовики весом не более 3,5 т.

«Старались построить обход быстро и качественно. Считаю, у нас это получилось. Теперь очередь за проектом на капремонт моста», — добавил Цветов.

Напомним, на прошлой неделе на дороге Горшки—Новоильинское обрушился мост через реку Голомысовку. По мнению главы муниципалитета, виновны в этом были водители большегрузов.

«Предположительно, обрушение проезжей части моста могло произойти из-за проезда большого количества грузовой техники, перегруженной строительными материалами», — пояснил тогда Цветов.

По данным чиновника, восстановить мостовой переход быстро не удастся, и поэтому на время ремонта власти обустроят проезд в обход аварийного моста.

По факту обрушения моста прокуратура Пермского района начала проверку.

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