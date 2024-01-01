Аварийный мост под Пермью взяла на контроль прокуратура Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского района начала проверку по факту нарушения целостности моста на 15 км автомобильной дороги «Горшки-Новоильинское», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (или бездействию) местных властей по проведению диагностики и периодических обследований мостового сооружения. В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Сейчас проезд грузовых автомобилей по мосту через реку Голомысовку запрещён (установлены соответствующие дорожные ограждения и знаки), движение легковых автомобилей осуществляется по одной полосе. У моста дежурит наряд дорожно-патрульной службы.

Ограничения начали действовать с 28 мая и продлятся до тех пор, пока конструкции моста не станут безопасными для автомобилистов.

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