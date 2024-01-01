Глава Пермского округа назвал виновников обрушения моста рядом с Усть-Качкой После происшествия жители оказались отрезанными от краевой столицы, где многие работают и учатся Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Владимира Цветова

Причастными к обрушению моста через реку Голомысовку на дороге Горшки—Новоильинское могут быть водители большегрузов. К такому выводу пришёл глава Пермского округа Владимир Цветов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По данным чиновника, восстановить мостовой переход быстро не удастся. В связи с этим на время ремонта власти обустроят проезд в обход аварийного моста. Объезд может быть готов предварительно через 10 дней.

«Предположительно, обрушение проезжей части моста могло произойти из-за проезда большого количества грузовой техники, перегруженной строительными материалами», — отметил глава округа.

Цветов пояснил, что «не все перевозчики являются добросовестными и соблюдают допустимую норму грузов», а «во время обустройства ограждения моста остановили целый ряд грузовой техники».

Напомним, на этой неделе прокуратура Пермского района начала проверку по факту обрушения моста на 15 км автомобильной дороги Горшки—Новоильинское. Надзорное ведомство даст оценку действиям (или бездействию) местных властей по проведению диагностики и периодических обследований мостового сооружения.

Как рассказали в соцсетях местные жители, обрушение произошло утром 28 мая, и жители оказались отрезанными от Перми, хотя многие там работают и учатся: " Выехать не можем, никаких объездных вариантов нет".

Сейчас проезд грузовых автомобилей по мосту через Голомысовку запрещён (установлены соответствующие дорожные ограждения и знаки), движение легковых автомобилей осуществляется по одной полосе. У моста дежурит наряд дорожно-патрульной службы.

Эти ограничения начали действовать 28 мая и продлятся до тех пор, пока конструкции моста не станут безопасными.

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