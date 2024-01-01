Алёна Бронникова Ограничение движения по шоссе Космонавтов в Перми продлили до октября Данная мера была введена в феврале Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края продлило ограничение движения транспорта по шоссе Космонавтов в районе строительства ул. Крисанова в Перми до 23:59 1 октября 2024 года. Соответствующее распоряжение от 3 июня опубликовано на сайте ведомства.

Данная мера была введена 23 февраля в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Этап I». Ограничение вводилось до 30 апреля текущего года.

Напомним, центральный объект первого этапа строительства ул. Крисанова — это новый путепровод на шоссе Космонавтов. С его помощью удастся развести на разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, а также улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.

В мае началась реконструкция путепровода над Транссибирской магистралью, соединяющего улицы Карпинскую и Столбовую рядом с выставочным центром «Пермь-Экспо». Существующий путепровод будет полностью демонтирован, а на его месте возведут другой — с новыми фундаментом, опорами и пролётными строениями. Завершить строительство планируется в октябре 2025 года. Из-за закрытия проезда на участке изменилось движение автотранспорта, включая общественный.

Кроме того, в конце мая, в рамках первого этапа строительства дороги, на шоссе Космонавтов вблизи перекрёстка с ул. Мильчакова приступили к укладке новой водопропускной трубы. На объекте завершили погружение свай и начали подготовку оборудования для монтажа шпунтового ограждения котлована.

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