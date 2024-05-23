Зарина Ситдикова На шоссе Космонавтов в Перми готовятся приступить к укладке водопропускной трубы Строители завершили подготовительные работы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на участке шоссе Космонавтов вблизи перекрёстка с ул. Мильчакова дорожные строители к концу неделе приступят к укладке новой водопропускной трубы. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Как рассказали в ведомстве, сейчас на объекте завершили погружение свай, теперь идёт подготовка оборудования для монтажа шпунтового ограждения котлована.

Напомним, подрядная организация приступила к укладке трубы в начале марта. В результате здесь появится дополнительная выделенная полоса для поворота на ул. Мильчакова. По другим двум полосам движение автомобильного транспорта будет осуществляться в прямом направлении.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», монтаж водопропускной трубы проходит в рамках I этапа реконструкции ул. Крисанова. Основные работы по проекту ведутся на пересечении улицы с шоссе Космонавтов и ул. Столбовой, где возводят путепровод.

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