Алёна Бронникова В Перми задержали подозреваемого в убийстве пропавшего водителя из Свердловской области Им оказался знакомый убитого Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи территориального следственного отдела задержали подозреваемого в убийстве водителя из Свердловской области, который пропал в Перми при странных обстоятельствах 9 мая, а 31-го числа был найден погибшим. Как сообщает пресс-служба СКР Пермского края, причастным к исчезновению оказался знакомый водителя.

Сотрудники следственного отдела по Свердловскому району Перми 21 мая возбудили уголовное дело по факту исчезновения на территории города 41-летнего жителя Свердловской области. Григорий Якимов прибыл в Пермь по работе, оставил служебный автомобиль на парковке и пошёл в кафе неподалёку. После того как он вышел из заведения, его местонахождение оставалось неизвестным.

Тело пропавшего было найдено в том же районе, в канализационном колодце через 10 дней. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — 36-летний житель Свердловской области.

«По версии следствия, в ночное время 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лесной массив. Между мужчиной и его знакомым произошёл конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец», — рассказали в краевом СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Для установления всех обстоятельств, сбора и закрепления доказательственной базы продолжаются следственные действия.

Григорий Якимов жил в Свердловской области, работал водителем в транспортной компании. Мужчина пропал 9 мая, последний раз его видели на стоянке по ул. Героев Хасана, 102, откуда он ушёл, оставив свой автомобиль заведённым и открытым. Через несколько дней к поискам подключились волонтёры. В выходные стало известно, что Григория Якимова нашли погибшим.

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