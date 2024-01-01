В Перми больше недели ищут пропавшего 42-летнего мужчину Григорий Якимов исчез 9 мая Поделиться Твитнуть

В Перми больше недели ведутся поиски 42-летнего Григория Якимова, пропавшего ещё 9 мая. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на волонтёров поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Последний раз мужчину видели в Свердловском районе Перми. Он ушёл со стоянки на ул. Героев Хасана, 102, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 170 см, волосы русые, плотного телосложения, он был одет в серую толстовку с капюшоном, тёмно-синие жилетку и штаны с белыми лампасами, на ногах — белые кроссовки. Волонтёры просят помочь в его поисках. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию или по телефонам: 8 (922) 345-67-02 или 112.

Ранее в Перми искали 14-летнего подростка, пропавшего в Орджоникидзевском районе. Он исчез бесследно 15 мая. Позже в соцсетях появилась информация, что мальчик найден живым.

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