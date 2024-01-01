В Перми пропал 14-летний подросток из Лёвшино В последний раз его видели вечером 15 мая Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе ищут 14-летнего подростка, который пропал при странных обстоятельствах: 15 мая он уехал к тёте в центр, а когда вышел от неё, то бесследно исчез. Сообщение о пропаже появилось в пермских пабликах ВКонтакте и на страницах поисковых отрядов.

Как уточняет 59.ru со ссылкой на мать подростка, днём 15 апреля Артур был в школе (он учится в 7-м классе 153-й школы), а вечером собрался в Пермь к тёте.

«Камеры у дома зафиксировали, что он ушёл в 18:27. Сын добрался до города на 26-м автобусе, появился у тёти, побыл немного, после чего сказал, что у него проблемы, и ушёл», — рассказала женщина.

При этом, по её словам, телефон он оставил дома. Аппарат был разряжён, поэтому дозвониться до него она не может.

Родители уже заявили о пропаже в полицию.

Приметы пропавшего: на вид 13-15 лет, русый, голубоглазый, среднего телосложения, рост — 160 см. В последний раз его видели в чёрном костюме «Адидас» и чёрной жилетке с полосками и нашивками той же фирмы. На ногах — чёрные кроссовки с белой подошвой. На голове у мальчика была чёрная бейсболка.

Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по номерам: 8-982-252-54-96 или 8-902-641-18-20. В полицию или волонтёрам поискового отряда «Регион 59» можно позвонить по тел.: 8-912-880-41-60, 8-982 467-65-83 (инфорг Галина).

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