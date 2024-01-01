Пропавшего в Перми водителя из Свердловской области нашли погибшим Григория Якимова искали с 9 мая Поделиться Твитнуть

В Перми нашли погибшим 42-летнего водителя грузовой машины Григория Якимова. Информация появилась 1 июня в официальной группе поискового отряда «Регион59». Волонтёры выразили соболезнования его родным и близким и поблагодарили всех, кто помогал в поисках. Подробности о том, как и где нашли пропавшего, не раскрываются.

Мужчину искали с 9 мая. Как сообщала ВЕТТА со ссылкой на соцсети поисковых групп, последний раз его видели в Свердловском районе Перми. Он ушёл со стоянки по ул. Героев Хасана, 102, оставив свой автомобиль заведённым и открытым. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

Григорий Якимов жил в Свердловской области, работал водителем в транспортной компании. По информации СМИ, приехал в Пермь по работе. Руководство начало его искать 9 мая, когда выяснилось, что водитель не развёз товар по магазинам, а его жена обратилась в полицию. Волонтёры подключились к поискам спустя несколько дней.

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