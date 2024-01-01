Алёна Бронникова В Пермском крае планируют построить самый длинный троллей в России Проект будет реализован в Губахе Поделиться Твитнуть

На всесезонном курорте «Губаха» в Пермском крае планируют построить самый длинный в России троллей. Как рассказал на открытии башни обзора руководитель курорта Рашид Габдуллин, трасса нового аттракциона будет проходить от вершины горы Крестовой до вершины горы Ладейной. Её длина превысит 1200 м. Проект может быть реализован уже через два года.

Он отметил, что вслед за общим трендом горнолыжный курорт переходит на всесезонную деятельность, поэтому ведётся работа по привлечению туристов для посещения «Губахи» в течение всего года. Одним из решений стала, в частности, башня обзора, сделавшая это место уникальным.

«Мы, наверное, не самые высокие, у нас не самые длинные трассы, у нас, может быть, ещё не самый лучший сервис, но в уникальности мы переигрываем многих. Горнолыжный центр "Губаха" и гора Крестовая в процессе очень серьёзных изменений», — рассказал Рашид Габдуллин.

Так, в данный момент ведётся строительство новой автомобильной дороги к курорту, в рамках приоритетного инвестиционного проекта на Крестовой возведут новый гостиничный комплекс, спа-центр, верёвочный парк и пр. На восточном склоне до вершины горы планируется построить ещё один кресельный подъёмник с колпаком. Кроме того, появятся дополнительные семь-восемь горнолыжных трасс, их общая протяжённость составит около 30 км.

В конце прошлой недели в Губахе состоялось торжественное открытие уникальной смотровой башни на вершине горы Крестовой. Башня обзора, получившая название Gu Sky Tower, стала первой в России подобной конструкцией, построенной на вершине горнолыжного курорта. Остался ещё ряд работ, после чего, в скором времени, аттракцион начнёт работать.

Троллей (зиплайн) - это подвесная канатная дорога. Суть аттракциона заключается в спуске по натянутому под уклоном тросу на роликовой каретке.

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