Мария Сыропятова Горнолыжный курорт «Губаха» получит для развития 94,2 га земли Срок реализации инвестпроекта — с 2022 по 2025 год Поделиться Твитнуть

слайд из презентации

Реализация нового проекта развития горнолыжного курорта «Губаха» потребует вовлечения ещё 94,2 га земли. Об этом в Перми на краевом совете по предпринимательству рассказал директор ООО «Новая Губаха» Станислав Пентюхов.

Проект предполагает строительство гостиничного комплекса на 120 номеров, банного СПА-центра, кафе, проката, катка, роллерной трассы, веревочного парка, подъёмника с отцепляемым зажимом и обустройство учебного склона. Общий объём инвестиций — 2,2 млрд руб., из которых 342 млн руб. собственные средства владельца курорта Рашида Габдуллина.

«Цель инвестпроекта — создание внесезонного курорта с современной гостиничной инфраструктурой не менее «трёх звезд» и освоение восточного склона горы Крестовой для расширения горнолыжного катания и троп», — сказал Станислав Пентюхов.

слайд из презентации

Реализация проекта, по его словам, позволит увеличить поток туристов до 300 тыс. в год. Сроки реализации — с 2022 по 2025 год.

На совете по предпринимательству проекту был присвоен статус приоритетного, а запрашиваемые территории были предоставлены в пользование без торгов.

слайд из презентации

Напомним, что ООО «Новая Губаха» — это совместная компания владельца внесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина (51%) и АО «Корпорации Туризм.РФ» (49%). В начале 2022 года стало известно о новом проекте по развитию курорта.

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