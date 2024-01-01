Алёна Бронникова В Губахе открыли уникальную смотровую башню Высота сооружения составляет 49 метров Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Губахе Пермского края 31 мая состоялось торжественное открытие уникальной смотровой башни на вершине горы Крестовой. Башня обзора, получившая название Gu Sky Tower, стала первой в России подобной конструкцией, построенной на вершине горнолыжного курорта.

Оформление аттракциона отсылает к легендам вогулов и фильму, снятому в Губахе по одноимённой книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».

По словам учредителя «Губахи» Рашида Габдуллина, выступившего с приветственным словом, остался ещё ряд работ, после чего, в скором времени, аттракцион начнёт работать. Кроме того, к началу сезона пол смотровой площадки будет двигаться, что позволит с комфортом рассмотреть открывающиеся пейзажи.

Алёна Бронникова

Пока цена аттракциона не называется. Руководитель курорта отметил, что она будет демократичной, а также будет зависеть от сезона и дня недели.

Высота шпиля башни составляет 49 м, а смотровая площадка расположилась на отметке в 40 м. Подъём наверх осуществляется в застеклённой гондоле с панорамными окнами по всему периметру. В ней оборудуют зону отдыха вместимостью до 30 человек. Зимой она будет отапливаться, а летом — охлаждаться кондиционерами.

Посетителям наверху откроется вид на долину Косьвы, вершины заповедника «Басеги», декорации к фильму «Сердце Пармы», а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку.

Алёна Бронникова

Напомним, об открытии уникальной смотровой башни на площадке всесезонного курорта «Губаха» стало известно в ноябре прошлого года. Изначально запуск объекта анонсировали на конец декабря, однако позже руководство курорта сообщило о переносе открытия на вторую половину мая.

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