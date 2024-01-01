Уникальную смотровую башню в Губахе откроют во второй половине мая Смотровая площадка расположится на высоте 40 м Поделиться Твитнуть

Группа "Всесезонный курорт "Губаха" ВКонтакте

Уникальная башня на вершине горы Крестовой горнолыжного курорта «Губаха» откроется уже в мае. Руководство организации сообщило об этом в соцсетях и поделилось кадрами сооружения.

«Уже во второй половине мая мы откроем нашу уникальную башню обзора — единственную в России такую конструкцию на вершине горнолыжного курорта. Мы не стоим на месте, работы по строительству и пуску уникального сооружения ведутся в регулярном режиме», — информирует группа «Всесезонный курорт "Губаха"» ВКонтакте.

Отмечается, что высота шпиля составит 49 м, смотровая площадка расположится на отметке в 40 м. Подняться наверх будет можно в застеклённой гондоле с зоной отдыха вместимостью до 30 человек. Зимой она будет отапливаться, а летом — охлаждаться кондиционерами.

Посетители смогут увидеть долину реки Косьвы, вершины заповедника «Басеги», декорации к фильму «Сердце Пармы», а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку.

О том, что в Губахе откроется первое в стране подобное сооружение, стало известно в ноябре 2023 года. При этом запуск объекта анонсировали на конец декабря. Как пояснило руководство курорта, при реализации проекта организации пришлось столкнуться с определёнными трудностями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.