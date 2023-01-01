Максим Артамонов В Губахе откроют первую в России смотровую площадку Её установили на вершине горы Крестовая Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в конце декабря откроется первая в России смотровая башня, которая находится на горнолыжном курорте. Сооружение установили на вершине горы Крестовая горнолыжного курорта «Губха». На смотровую площадку «GU SKY TOWER», расположенную на высоте 40 метров, можо будет подняться в застелённой гондоле. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на администрацию горнолыжного курорта.

Уточняется, что за один раз площадку могут посетить 30 человек. Её посетители увидят долину реки Косьва, вершины заповедника Басеги, а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку и декорации к фильму «Сердце Пармы».

Горнолыжный сезон в «Губахе» в этом году начнётся 2 декабря, а смотровую башню планируется открыть 27 декабря.

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