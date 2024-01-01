МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных порывах ветра В выходные шквальный ветер срывал крыши зданий и валил деревья Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 27 мая в Пермском крае ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Ночью повсеместно на территории региона вновь прошли заморозки. Днём ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с прогнозируемыми порывами ветра жителям рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать на дорогах резких манёвров и торможений.

В выходные в Прикамье прошли ливни со шквальным ветром, который срывал крыши зданий и валил деревья. В Перми порывы достигали 25 м/с. Все коммунальные службы города находились в режиме повышенной готовности.

Потепление синоптики прогнозировали с началом календарного лета. Уже на текущей неделе температура воздуха приблизится к норме, и период холодов завершится.

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