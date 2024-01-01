В Пермском крае шквалистый ветер вырывает деревья и срывает крыши зданий В Перми коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Эдуарда Соснина

Сегодня, 25 мая порывы ветра Перми достигли 25 метров в секунду, а город настиг сильный ливень и местами град. Последствия буйства стихии – поваленные деревья, перевёрнутые остановки общественного транспорта и сорванные крыши зданий. Пользователи соцсетей публикую фото и видео происшествий.

Очевидцы сообщают об упавших деревьях на Соборной площади у бывшего здания художественной галереи, в ЖК «Гулливер», на ул. Челюскинцев, 17, ул. Формовщиков, 34, на ул. Свиязева, 30. На остановке Г.Лядова, из-за упавшего на дорогу дерева образовалась пробка. У одного из водителей оказалась с собой бензопила, и дерево оперативно убрали с дороги сами водители.

В некоторых случаях поваленные деревья упали на припаркованные автомобили: во дворе на ул. Н.Островского рядом с остановкой «Дом моделей» и на ул.Моторостроителей.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, все коммунальные службы города находятся в режиме повышенной готовности.

«Аварийные бригады принимают меры по устранению неприятностей от порывов ветра. Убирают упавшие деревья на улицах Островского, Светлогорской, Городецкой, Формовщиков, Цимлянской, на Соборной площади и других адресах», - написал градоначальник в своём телеграм-канале, призвав пермяков быть осторожными и не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций.

В территориях Прикамья также неспокойно. Так, в Березниках около 17:00 сильный ветер снёс часть крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов», который находится на улице Ивана Дощеникова. Этот спортивный объект сдали в эксплуатацию полтора года назад.

Фото: ТГ-канал ЧП-Березники/Богдан Сабиров

Видео последствий буйства стихии опубликовал в своём телеграм-канале глава города Алексей Казаченко.

На кадрах видно, что у ФОКа нет половины кровли. После происшествия были демонтированы опасные частей крыши и организован штаб. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кизеле шквалистый ветер перевернул остановку и повалил деревья на детской площадке и оторвал часть рубероида с крыши с жилого дома.

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