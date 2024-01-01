Зарина Ситдикова К началу календарного лета в Пермский край придёт тепло За неделю до конца весны на севере региона выпал снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На следующей неделе температура воздуха в Пермском крае приблизится к норме. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Как пояснили синоптики, на перспективы потепления указывают ансамблевые прогнозы.

«Согласно данным модели EPS (ансамбль Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды), если ближайшие пять суток будут в среднем холоднее нормы на 3-4˚ С (а на северо-востоке Пермского края и более), то период с 28 мая по 2 июня ожидается уже значительно теплее — на востоке края около нормы, а на западе теплее неё на 2 ˚С», — отмечают метеорологи.

В результате прогнозируемого потепления к началу лета завершится период холодов, который продолжается в Прикамье с 29 апреля. Таким образом, общая длительность аномально низких температур составит около месяца.

Если потепление в субботу, 25 мая, ожидается коротким (на один день), то с середины следующей недели оно может стать куда более продолжительным, заключили учёные.

Накануне, 23 мая, в Пермском крае было вновь холодно. По информации ГИС-Центра ПГНИУ, среднесуточная температура воздуха на севере и востоке Прикамья составила всего +1...+2 ˚С. Это почти на 10 ˚С ниже нормы. Дневной максимум был на уровне +4...+6 ˚С. В Красновишерске вечером выпал снег. В Перми осадков не было, но воздух прогрелся лишь до +7,3 ˚С, что ниже нормы более чем на 8 ˚С.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.