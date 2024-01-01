В Перми сообщили о планах по строительству бассейна на Парковом Спортивный объект построят в рамках КРТ в районе Красный Октябрь Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Власти Перми планируют строительство бассейна в м/р Парковый. Об этом на заседании комиссии по ПЗЗ 24 мая сообщила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова.

В рамках обсуждения вопроса жилой застройки территории по ул. Шпальной в Дзержинском районе по заявлению ООО «СЗ «Арт Сити» (входит в ГК «ПМД») она отметила, что рядом также предусматривается размещение спортивного объекта.

«Городом предусматривается земельный участок для строительства бассейна. В рамках договора КРТ для строительства объекта в части социальной нагрузки будут перечислены денежные средства. Территория уже зарезервирована, сейчас идёт формирование участка», — добавила министр.

Она подчеркнула, что реализация проекта по строительству на соседнем участке физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) будет осуществляться инвестором в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ). Помимо этого здесь появится сквер с современными спортивными площадками и велодорожками. А строительство бассейна будет осуществлять город.

Материалы по обоснованию смены параметров территории / gorodperm.ru

Обсуждение велось в ходе рассмотрения заявления ПМД об установлении подзоны переменной этажности в 15 и 25 этажей и плотности застройки в 2,28 (сейчас установлено 1,6) в отношении территории по ул. Шпальной. Здесь будет построен многофункциональный жилой комплекс, общая жилая площадь квартир которого составит 44,3 тыс. кв. м. Застройщик также представил соглашение о выполнении социальных обязательств в соответствии с решением думы.

Поскольку территория является входной группой города через м/р Парковый и входит в требования к архитектурно-градостроительному облику, девелопер прорабатывает фасадные решения совместно с «Орсо групп». Рядом с этим участком, на ул. Куфонина, 1, компания депутата гордумы Михаила Бесфамильного также планирует строительство жилых домов. И компании сотрудничают для разработки единого подхода к застройке района. Окончательные решения застройщики должны будут представить в августе.

Проекты в декабре были представлены комиссии по ПЗЗ и были направлены на общественные обсуждения. Проект строительства ФОК и сквера в квартале между улицами Строителей, Песчаной и Шпалопропиточной, который реализует «СЗ «ПМД-Городские горки», в апреле также получил одобрение комиссии.

Строительство спортивного комплекса с бассейном на ул. Шпальной краевые власти планировали ещё в 2019 году. Проектом предполагалось возведение ледового дворца спорта, но от планов было решено отказаться, так как ближайшие ледовые объекты находятся в доступности для жителей Дзержинского района.

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