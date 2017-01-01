Власти Прикамья ищут проектировщика для строительства регионального центра фигурного катания Проект нужно сделать за 360 дней

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Сегодня, 31 октября, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок по заказу УКСа Пермского края объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию». Максимальная цена контракта составляет 36,1 млн руб.

Ледовый дворец спорта планируется построить в Дзержинском районе, на ул. Шпальной. Подрядчику нужно спроектировать здание регионального центра фигурного катания площадью 6 тыс. кв. м.

На первом этаже надо запроектировать ледовую арену с обходной зоной, четыре раздевалки на 35 человек каждая, сушильные комнаты для хоккеистов, две раздевалки на 16 человек для спортивного зала, инвентарные, тренажёрный зал, кабинет врача, тренерские и судейские комнаты, санузлы, билетную кассу, буфет на 15—20 посадочных мест, помещения охраны, гардероб, помещение для хранения коньков, спортивный магазин и т. д.

На втором этаже планируется разместить зрительские трибуны на 250 мест, спортзал, зал хореографии с двумя раздевалками, методический кабинет, радиоузел, тренерские, административные и служебные помещения. Ещё в проекте должен быть и третий этаж, но он будет подвальным, техническим или мансардным.

Также в проекте надо предусмотреть парковочные места для автомобилей и автобусов, проезды и озеленение территории, и что рядом на участке будет построен бассейн на восемь дорожек по 25 м каждая. Проект бассейна разрабатывает муниципалитет.

Работы нужно выполнить за 360 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Проектная документация должна быть сделана с применением технологий информационного моделирования.

Заявки принимаются до 26 ноября. Итоги конкурса планируется подвести после 5 декабря.

Напомним, что в начале октября комиссия по землепользованию и застройке Перми поддержала просьбу ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» о смене зонирования трёх земельных участков на ул. Шпальной. Сейчас они предназначены для строительства жилья, управление хочет перевести его в зону обслуживания и деловой активности (Ц-2) для дальнейшего строительства там центра фигурного катания.

О том, что строительство центра начнётся именно на Парковом, впервые было объявлено краевым минспорта в 2015 году. Тогда же краевым властям из муниципальной собственности был передан участок на ул. Шпальной, 2.

Планируется, что строительство будет финансироваться из краевого и федерального бюджетов. Причём доля второго будет составлять 200 млн руб., краевого — 100 млн руб.

Фактически центр появится в районе остановки «Красный Октябрь», около ул. Строителей, которая, по задумке властей, должна стать одной из главных транспортных магистралей к 2023 году.

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