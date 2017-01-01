Краевой УКС просит сменить зонирование на Парковом для строительства центра фигурного катания



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ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» обратилось с заявлением в комисию по землепользованию и застройке Перми о смене зонирования трёх земельных участков на ул. Шпальной. Сейчас они предназначены для строительства жилья, управление хочет перевести его в зону обслуживания и деловой активности (Ц-2) для дальнейшего строительства там центра фигурного катания.

9 октября комиссия рассмотрела заявление и большинством голосов поддержало решение. Всего в заявлении фигурируют участки площадью 712 кв. м, 4,4 тыс. кв. м и 12,8 тыс. кв. м.



Там должны появиться ледовая площадка с трибунами на 250 мест, отдельный административный корпус и зал для хореографии.



О том, что строительство центра начнётся именно на Парковом, впервые было объявлено краевым минспорта в 2015 году. Тогда же краевым властям из муниципальной собственности был передан участок на ул. Шпальной, 2.



Планируется, что строительство будет финансироваться из краевого и федерального бюджетов. Причём доля второго будет составлять 200 млн руб., краевого — 100 млн руб.



Фактически центр появится в районе остановки «Красный Октябрь» около ул. Строителей, которая, по задумке властей, должна стать одной из главных транспортных магистралей к 2023 году.