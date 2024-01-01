Приоритетные инвестпроекты Пермского края проинвестированы на 58% Планируемый объём вложений – 656 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае проинвестировано 378 млрд руб., что составляет 58% планового показателя вложений в приоритетные инвестиционные проекты (ПИП). По данным минэкономразвития региона, планируемый объём инвестиций составляет 656 млрд руб. Об этом 22 мая на заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам рассказала глава ведомства Татьяна Чуксина.

Всего на территории Прикамья с 2018 года реализуется 89 проектов, получивших статус приоритетных. Большинство из них — в сфере обрабатывающих производств (46 ПИП), 13 — в логистике, 11 — в ретейле, деловой и досуговой среде. В данный момент уже создано 6 тыс. рабочих мест — это 36% от планового показателя (16,6 тыс. рабочих мест). Уже реализованы 12 ПИП, ещё 18 находятся на финальной стадии.

Статус приоритетного позволяет инициатору проекта получить административную поддержку органов власти на всех этапах реализации, земельные участки на льготных условиях и возможность воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета. Таким образом, под ПИП без проведения торгов было предоставлено 59 земельных участков, 24 инициатора воспользовались правом применения инвестиционного налогового вычета, ещё шесть — иными мерами поддержки.

Во время заседания заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов также рассказал, что в рамках стратегии НТР региона к 2030 году Прикамье должно улучшить свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного развития и подняться с 14 на восьмое место.

Как ранее отмечал «Новый компаньон», в Пермском крае зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Об этом, в том числе, говорит и появление всё большего числа новых инициатив со стороны бизнеса. В частности, компании стали чаще заявляться на получение проектов статуса ПИП.

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