Прикамье до 2030 года должно войти в десятку лучших регионов по инвестклимату Сейчас Пермский край занимает 14 место в национальном рейтинге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края разработало проект государственной программы научно-технологического развития (НТР), согласно которому к 2030 году регион улучшит показатели состояния инвестиционного климата и поднимется на восьмую строчку соответствующего национального рейтинга. В прошлом году Прикамье оказалось на 14 месте.

Как рассказал заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов на заседании комитета Законодательного собрания по промышленности, экономической политике и налогам, целью стратегии является обеспечение технологического суверенитета за счёт создания передовых технологий и роста выпуска высокотехнологической продукции в приоритетных для Пермского края отраслях экономики, а также развитие кадрового потенциала и обеспечение баланса кадровых ресурсов для высокотехнологичных и наукоёмких отраслей. Программу планируют подготовить к третьему кварталу 2024 года.

По итогам её реализации Пермский край должен улучшить ряд показателей, в том числе в национальном рейтинге состояния инвестклимата и в национальном рейтинге НТР. В последнем регион на сегодняшний день занимает 25 место, к 2030 году планируется подняться на 15-е.

Презентация заместителя председателя Правительства Пермского края Дмитрия Самойлова

Напомним, Пермский край стал одним из 20 регионов-участников пилотного проекта министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной государственной программы НТР. Весной 2024 года губернатор Дмитрий Махонин утвердил концепцию этой программы.

В апреле на заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ по образованию и науке был представлен опыт Пермского края по разработке и реализации государственных программ НТР. В регионе на данный момент уже действуют инструменты программы, в число которых входит ОЭЗ «Пермь», НОЦ «Рациональное недропользование», программа « Профессионалитет», создание профильных классов в школах региона, а также будет включён межвузовский кампус «Будущее Пармы».

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