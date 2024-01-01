На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Тиммерман Ему было 34 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского городского округа

В ходе СВО на территории Украины 7 мая погиб 34-летний Александр Тиммерман. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа Прикамья на официальной странице в соцсетях.

Власти выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — отмечается в официальной группе муниципалитета.

О дате похорон власти пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня, 21 мая, в Верещагинском округе состоятся похороны двух участников СВО, которые погибли в зоне боевых действий. Это 54-летний Андрей Крючков и 59-летний Виктор Рублёв. При каким обстоятельствах и где были убиты военнослужащие, не уточняется.

Отпевание пройдёт в 10.00 в храме Верещагино, а затем в 11.30 начнутся церемония прощания и траурный митинг.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о похоронах жителя Карагайского муниципального округа, военнослужащего Николая Гордеева, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Ему было 53 года. Он был патронатным воспитателем.

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