В Прикамье похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета Андрей Крючков и Виктор Рублёв погибли весной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Верещагинском округе 21 мая состоятся похороны с двумя участниками СВО, которые погибли в зоне боевых действий. Это 54-летний Андрей Крючков и 59-летний Виктор Рублёв. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местные власти.

Андрей Крючков родился 10 марта 1970 года. Он окончил Нижнегалинскую школу, а затем в ПУ-71 (Нытва) освоил профессию повара. Трудился в разных сферах деятельности. Весной прошлого года заключил контракт с ЧВК «Вагнер», а после ранения 7 марта 2023-го года заключил контракт уже с ВС России и погиб 15 апреля этого года. Он был рядовым, наводчиком второго отделения штурмового взвода.

Виктор Рублёв родился 7 сентября 1965 года. После окончания школы и ПТУ получил профессию слесаря-ремонтника промышленного оборудования. Он был многодетным отцом: у мужчины остались три дочери. Виктор Рублёв погиб 3 мая этого года.

При каким обстоятельствах и где были убиты военнослужащие, не уточняется.

Отпевание пройдёт 21 мая в 10.00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино. Церемония прощания и траурный митинг начнётся в 11:30 в местном Дворце досуга.

Администрация городского округа выразила соболезнования родственникам погибших.

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