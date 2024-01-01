На СВО погиб патронатный воспитатель из Пермского края Николаю Гордееву было 56 лет Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В воскресенье, 19 мая, в с. Карагай Пермского края похоронили жителя Карагайского муниципального округа Николая Гордеева, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили окружные власти в соцсети ВКонтакте и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Николай Александрович родился в деревне Ерушниково Карагайского района. Трудился в колхозе «Россия», после чего посвятил себя благородному делу, стал патронатным воспитателем для детей, которые остались без родителей. В октябре 2023 года принял решение отправится на службу в вооруженные силы Российской Федерации. Своим родным он открыто сказал: "Кто, если не мы, зрелые мужики, встанем на защиту Родины?". Николай Александрович геройски воевал в Авдеевке Донецкой народной республики», — говорится в публикации властей.

Николаю Гордееву было 56 лет. Он погиб 11 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Губахинского муниципального округа Пермского края Сергей Ошуев. Ему было 35 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.