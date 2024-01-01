В ходе СВО погиб житель Пермского края Сергей Ошуев У него остался маленький сын Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Губахинского муниципального округа Пермского края Сергей Ошуев. Ему было 35 лет. Об этом сообщили власти округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка Ошуева Сергея Валерьевича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами», — написала администрация Губахи 17 мая «ВКонтакте».

Из соцсетей стало известно, что ранее Сергей работал в местных теплосетях. У него остались жена и маленький сын.

Церемония прощания должна была состояться 20 мая в местном дворце культуры «Энергетик». Однако на следующий день стало известно, что дата похорон будет перенесена в связи с задержкой доставки тела погибшего. О новой дате и времени станет известно позже.

Ранее сообщалось, что 18 мая в Пермском крае прошли похороны участника специальной военной операции Сергея Пресняченко. Ему было 50 лет. Он родился в Ставропольском крае, в последнее годы жил в Кудымкаре и работал в Кудымкарском УГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».





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