В Кудымкаре похоронят участника СВО Сергея Пресняченко Он был сотрудником «Газпрома» Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Кудымкара Сергей Пресняченко. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Сергей родился в 3 января 1974 года в станице Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. В последнее годы жил в Кудымкаре и работал в Кудымкарском УГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь».

В ноябре 2022 года мужчина решил отправиться в зону СВО и заключил контракт с Минобороны РФ. Как и когда он погиб, власти не сообщают.

Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание состоится сегодня, 18 мая, с 12:00 до 12:40 часов Кудымкаре в прощальном зале по ул. Коркиных, 11а. Отпевание начнётся в 13:00 в Свято-Никольском кафедральном соборе Кудымкара.

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