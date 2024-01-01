Депутаты ЗС 23 мая в первом чтении рассмотрят проект Стратегии СЭР Прикамья Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на ближайшем пленарном заседании 23 мая обсудят отчёт об исполнении бюджета за прошлый год, рассмотрят в первом чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года и ряд других инициатив в сфере социальной политики и развития инфраструктуры. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

В Перми 14 мая прошли публичные слушания по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2023 год. Краевой минфин фиксирует самый высокий уровень освоения бюджетных средств за последние несколько лет. За счёт увеличения налоговых и неналоговых поступлений доходы по итогам года превысили плановые показатели более чем на 16% и составили 243,3 млрд руб., расходы были профинансированы в объёме 244,5 млрд руб., что составляет 95,2% от плана.

На минувшей неделе в рамках «нулевого чтения» губернатор Дмитрий Махонин представил депутатам Заксобрания проект Стратегии СЭР до 2035 года, которой определены основные направления экономического развития региона. Наибольший вклад должны внести традиционные отрасли: обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. В то же время будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика и сфера услуг.

«В конечном итоге успешная реализация Стратегии нацелена на повышение уровня жизни прикамцев. Принципиально важно, чтобы в Прикамье были созданы все условия для создания здесь семьи, воспитания детей, их обучения и впоследствии построения ими успешной карьеры. Пермский край имеет все возможности для того, чтобы стать точкой притяжения для специалистов самых разных отраслей промышленности и креативного сектора», — отметил Валерий Сухих.

В повестку заседания вошёл также законопроект о расширении господдержки на детский отдых. Документом предлагается возможность родителям получать сертификаты или компенсацию части расходов на приобретение путёвки в лагеря палаточного типа. В случае принятия законопроекта льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года.

В рамках традиционного «парламентского часа» министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина расскажет о региональной поддержке малого и среднего предпринимательства. Также начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов представит доклад о работе ведомства.

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