Власти Прикамья компенсируют часть расходов на детский отдых в палаточных лагерях Проект закона рассмотрят в заксобрании в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют расширить господдержку на детский отдых. Губернатор Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент проект закона о компенсации на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Сертификаты или компенсацию части стоимости приобретённой путёвки смогут получить родители детей. В случае принятия законопроекта, льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года.

Напомним, в Пермском крае родителям предоставляется компенсация стоимости путёвок на отдых и оздоровление детей. Объём финансовой помощи зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от этого, семья может получить компенсацию от 30 до 100% стоимости путёвки. При этом для многодетных семей, признанных нуждающимися, а также детей-инвалидов размер компенсации составляет 100%.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в мае.

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