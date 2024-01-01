Алёна Морозова Освоили по максимуму Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Прикамья за 2023 год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В краевом парламенте 14 мая прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении регионального бюджета за прошлый год. С докладом выступила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор.

В ведомстве фиксируют самый высокий уровень освоения бюджетных средств за последние пять лет. Доходы краевой казны по итогам года превысили плановые показатели более чем на 16% и составили 243,3 млрд рублей. Как было отмечено, поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на четверть за 2023 год по сравнению с предыдущим годом.

По словам Тхор, в 2023 году расходы профинансированы в объёме 244,5 млрд руб, что составляет 95,2% от плановых показателей. Относительно 2022 года расходная часть бюджета увеличилась на 11,1%. Финансирование расходов осуществлялась по 14 государственным программам. По 13 из них исполнение сложилось выше 90%.

В целом, краевой бюджет исполнен с дефицитом 1,2 млрд рублей. Основной объём расходов традиционно пришёлся на социальные программы. Так, значительная часть средств была направлена на развитие образования – более 57 млрд руб, транспортной системы – более 42 млрд рублей, здравоохранения – свыше 40 млрд руб. На социальную поддержку жителей Прикамья по итогам прошлого года было выделено более 33 млрд руб.

Социальные обязательства и реализация инвестпроектов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что по итогам прошлого года регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов:

– Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено, в том числе, на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, в полном объеме были предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки. Во многом все это стало возможно благодаря росту доходов краевой казны. Несмотря на экономические вызовы и санкционное давление, с уверенностью можно сказать, что экономика края устойчиво развивается.

Например, в прошлом году в эксплуатацию было введено 11 объектов здравоохранения. В их числе краевая инфекционная больница в Перми, здание больницы в Полазне, а также четыре поликлиники и две сельские врачебные амбулатории. В сфере образования возведено общежитие для политехнического колледжа в Чернушке, общежитие для авиатехникума им. Швецова, построены школы по ул. Кронштадтской и ул. Холмогорской.

На реализацию национальных проектов в Пермском крае в прошлом году было направлено более 30,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2022 году. А 2020 году сумма выделенных в регион федеральных средств на эти цели составляла 13,2 млрд руб. Практически все планы по нацпроектам в прошлом году исполнены на 100%. В основном эти средства использовались для строительства и ремонта дорог, на возведение жилья и улучшение городской среды, на образование и здравоохранения.

Низкий уровень госдолга

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, качество исполнения бюджета отражает уровень развития региональной экономики:

– Регион сегодня успешно развивается в непростых условиях санкционного давления. Мы видим это по сбалансированному бюджету, по рекордному уровню его освоения и низкому уровню государственного долга. Этому способствуют принятые ранее меры поддержки регионального бизнеса, а также инструменты федеральной поддержки, к которому наш край оперативно приспособился. В том числе, речь идёт о начатых важных стройках за счет «дешевых» инфраструктурных кредитов.

По итогам года объём государственного долга Пермского края составил 27,7 млрд руб, или 13,7% от объёма собственных доходов.

Согласно информации регионального минфина, Пермский край находится на первом месте в Приволжском федеральном округе по уровню долговой нагрузки и входит в топ-15 регионов России с самым незначительным уровнем госдолга.

На транспорт и дорожное хозяйство в минувшем году власти направили 42, 6 млрд руб. Значительную часть этой суммы в размере 16,4 млрд руб. потратили на строительство автодорог. На ремонт и содержание автодорог в регионе выделено 9,2 и 5,1 млрд руб. соответственно. Оставшиеся деньги использовались для модернизации трамвайного комплекса, закупки автобусов для муниципалитетов и электробусов с зарядной инфраструктурой для Перми.

Кроме отчёта краевого мнфина, информацию о реализации госпрограмм представили заместители председателя правительства Прикамья Алексей Чибисов, Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов, Андрей Кокорев и Александр Борисов. Также с докладом выступил и председатель Контрольно-счётной палаты региона Александр Белых.

Помимо депутатов Заксобрания Прикамья, в публичных слушаниях традиционно приняли участие представители территориальных органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, общественных организаций, профсоюзов, а также краевого Молодёжного парламента.

Утвердить отчёт об исполнении регионального бюджета депутаты планируют на ближайшем заседании краевого парламента 23 мая.

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