В минздраве Прикамья опровергли версию девушки, раненной при погоне ДПС Ранее она заявила СМИ о 1,5 часах ожидания скорой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе краевого минздрава опровергли информацию о том, что скорая помощь полтора часа ехала на вызов к компании молодых людей, которые зимой этого года были ранены полицией при погоне ДПС со стрельбой. Об этом пишет perm.aif.ru.

Происшествие случилось 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово, когда наряд ДПС заметил «Ладу» без номеров и начал преследование, применив оружие.

В итоге полицейские расстреляли как сам автомобиль, так и пассажиров, среди которых была Наталья из п. Ильинский. Почти три месяца она провела в больницах, а 17 мая рассказала свою версию СМИ. Две пули попали ей в живот и две — в спину, одна попала в почку, ещё одна — в ногу.

По словам девушки, скорую помощь с шестью пулями в теле ей пришлось ждать полтора часа.

В краевом минздраве не подтвердили эти данные. В ведомстве утверждают, что врачи прибыли на место происшествия за 38 минут.

«Вызов поступил в 19:29, бригада скорой медицинской помощи (СМП) прибыла в 20:07. Время доезда составило 38 минут, доезд своевременный, учитывая, что пострадавшие находились на трассе, а не в населённом пункте», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в минздраве отметили, что с учётом транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических особенностей Пермского края время доезда до пациента бригады СМП может составлять до 40 минут с момента её вызова, если расстояние от подстанции скорой медицинской помощи до местонахождения пациента от 20 до 40 км.

Напомним, после дорожного инцидента в полиции практически сразу отчитались о происшествии. Так, согласно официальному релизу МВД, вечером 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово сотрудники ДПС заметили «Ладу» без номеров.

«Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование. В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колёсам автомобиля. В результате применения оружия пострадали двое пассажиров. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу», — говорится в информации полицейского главка.

Пострадавшая Наталья с такой версией случившегося не согласна. По её словам, примерно через пять минут, как автомобиль выехал на трассу, они заметили, что их преследует автомобиль ГИБДД. После чего началась погоня со стрельбой.

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