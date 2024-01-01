Во время полицейской погони в Пермском крае девушка получила пять огнестрельных ранений Она была пассажиром авто, которым управлял пьяный водитель Поделиться Твитнуть

фото: Baza

В Пермском крае сотрудники полиции применили огнестрельное оружие по автомобилю, водитель которого отказался останавливаться. Как сообщает telegram-канал Baza, в результате происшествия получили ранения 22-летний парень и 17-летняя девушка.

Вечером 19 февраля наряд ДПС заметил автомобиль марки «ВАЗ-21099», движущийся без регистрационных номеров около д. Петушки. Полицейские пытались остановить водителя, но тот решил сбежать. В ходе погони один из сотрудников правоохранительных органов воспользовался служебным автоматом АКС-74, произведя 30 выстрелов по автомобилю.

Через 10 минут «Лада» с отверстиями от пуль наконец-то остановилась. Стало известно, что внутри автомобиля находились 17-летняя девушка (на фото слева) и 22-летний парень, оба получили ранения от огнестрельного оружия. Девушке дважды попали в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Парня же пуля поразила в пятку левой ноги.

За рулём находился 21-летний молодой человек (на фото справа) без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Парня задержали полицейские, а пострадавших пассажиров скорая помощь отвезла в больницу, где они находятся на лечении.

Также полицейские, причастные к данному происшествию, проходят проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.