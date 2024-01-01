Полиция Прикамья опубликовала видео стрельбы по автомобилю с пьяным водителем В результате применения оружия пострадали двое пассажиров Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В полиции Прикамья прокомментировали происшествие 19 февраля, которое случилось вечером на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово, и опубликовали видео задержания автомобиля с применением оружия.

В ГУМВД по региону рассказали, что полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21099 без госномеров (как позже выяснилось, номера были сняты с регистрационного учёта). Сотрудники Госавтоинспекции потребовали от водителя остановить транспортное средство, но тот проигнорировал их требование и попытался скрыться.

«Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование. В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля. Водитель был задержан», — проинформировали в ведомстве.

Выяснилось, что за рулём находился 21-летний мужчина, он был пьян и не имел водительского удостоверения. В отношении задержанного было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

«В результате применения оружия пострадали двое пассажиров — 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу», — добавили в МВД, отметив, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой «будет принято процессуальное решение».

Ранее cообщалось, что девушка получила пять огнестрельных ранений, а второй пострадавший — одно.

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