Получившая шесть пулевых ранений пермячка сняла видео погони ДПС со стрельбой Девушка считает, что в действиях сотрудников ГИБДД были нарушения Поделиться Твитнуть

Получившая шесть пулевых ранений 18-летняя Наталья из п. Ильинский Пермского края рассказала журналистам о погоне ДПС 19 февраля 2024 года, после которой она почти три месяца провела в больнице. Две пули достали из живота девушки, две — из спины, одна попала в почку, ещё одна — в ногу, пишет perm.aif.ru.

В полиции практически сразу отчитались о происшествии. Так, согласно официальному релизу МВД, вечером 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово сотрудники ДПС заметили «Ладу» без номеров.

«Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование. В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колёсам автомобиля. В результате применения оружия пострадали двое пассажиров. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу», — говорится в информации полицейского главка.

Однако Наталья с такой версией случившегося не согласна.

По словам пострадавшей, примерно через пять минут, как автомобиль выехал на трассу, они заметили, что их преследует автомобиль ГИБДД.

«Наш водитель был без прав, без номеров, перед поездкой немного выпил. Понятное дело, мы растерялись и испугались. Потом мы услышали два предупредительных выстрела в воздух, но не успели среагировать — практически сразу начали стрелять по машине. Первые пули сразу попали в меня, мне стало больно, я закричала, мы начали останавливаться, но выстрелы продолжались», — уверяет Наталья.

Восемь дней Наталья пролежала в реанимации, затем её перевели в экстренную хирургию, а после — в другую больницу. Вернулась домой пострадавшая только в конце апреля, ей прописали курс лечения на полгода, запретили работать.

Тогда же Наталья и её мать отправились в следственный комитет, где им рассказали, что в случившемся виноват не сотрудник госавтоинспекции, а водитель легковушки. Наталья заявила, что, тем не менее, имеет претензии к полицейским.

Во-первых, она опровергает то, что машина ГИБДД ехала со звуковым сигналом и сотрудники по громкоговорителю якобы призывали их остановиться. Кроме того, после предупредительных выстрелов у них просто не было времени среагировать, сразу же началась стрельба по автомобилю.

«Мне сказали, что сотрудник ГИБДД не стрелял по машине. Якобы все мои ранения — это результат того, что пули отрекошетили. Врачи сказали, что в животе пули действительно шли снизу вверх. Но как дважды попали в спину? И в ногу пуля прошла не насквозь, и попала сверху», — говорит пострадавшая.

Свой рассказ Наталья подкрепила видеозаписью, сделанной ею на телефон во время погони. На ней компания молодых людей едет под музыку, за их машиной следует автомобиль ГИБДД с мигалками.

Ребята приглушают музыку и начинают рассуждать, что им делать дальше.

«Не давай им на обгон идти. Они не цепанут нас?» — произносят пассажиры, а водитель продолжает движение.

Ещё через некоторое время слышны хлопки. «О, стреляют! Это по нам стреляют?» — спрашивает девушка.

Через несколько секунд девушка начинает кричать. Она ранена в живот. Автомобиль останавливается. Запись прерывается.

Наталья боится, что дело «просто замнут», именно поэтому она обратилась к журналистам. Она считает, что в действиях сотрудников ГИБДД были нарушения.

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