В Перми изымут ещё один участок на улице Дзержинского для строительства моста

Его площадь составит 1,7 га

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Чекан третий мост через Каму

  Министерство транспорта Пермского края

Для строительства мостового перехода через Каму в Перми краевые власти изымут ещё один земельный участок по ул. Дзержинского, 1. Правительство региона внесло дополнительный пункт в соответствующий перечень изымаемых участков и объектов недвижимости для государственных нужд Пермского края.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, речь идёт о промышленной территории размером 17,7 га. Площадь изымаемого участка составит 1,7 га.

Ранее в распоряжении от 2023 года содержалась информация об изъятии 17 участков общей площадью 16,6 га. В их число вошли участки на Решетниковском спуске, по ул. Окулова, по ул. Дзержинского, 1 и пр. Таким образом, площадь всех 18 выкупаемых участков составит 18,3 га.

Третий мост будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегах Камы соответственно. Архитектурно-планировочные решения объекта были утверждены в 2022 году. Власти намерены ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

В апреле по итогам конкурса на выполнение первого этапа работ по реализации проекта победителем стало АО «Уралмостострой». Цена контракта составила 861,9 млн руб. Подрядчику предстоит построить транспортную развязку на пл. Гайдара с устройством кольцевого пересечения, со светофорным регулированием. Это позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Углеуральской. Работы начнутся в июне 2024 года, а завершатся летом 2025 года. Стелу «К 250-летию Перми», установленную у Сада камней, на кольце перед железнодорожным вокзалом, планируют перенести на новое место.

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