В Перми для безбилетников перекрыли последнюю лазейку QR-код стал недоступен при проверке оплаты проезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми при проверке оплаты проезда в общественном транспорте контролёры стали блокировать не только терминалы, но и QR-коды с помощью специального приложения. Раньше QR-коды, размещённые в автобусах и трамваях, позволяли «зайцам» оплачивать проезд при проведении контроля.

«Контролёры подходят к терминалам и блокируют их. Кроме того, отключают и QR-коды с помощью специального приложения. Раньше такой возможности не было, и кое-кто этим пользовался. Теперь и эту, последнюю лазейку перекрыли», — сообщает «КП-Пермь».

Контролёры работают в бригадах по два-три человека, в среднем на линии — более 50 человек. Все действия фиксируются на видео. За год было поймано более 21 тыс. безбилетников, сумма штрафов превысила 38 млн руб. Также было задержано восемь преступников, находившихся во всероссийском розыске. Летом сотрудникам планируют повысить зарплаты до 35-40 тыс. руб.

В конце марта стало известно, что для контролёров создадут специальное приложение. Оно будет оценивать количество безбилетных пассажиров в автобусах и трамваях, направлять контролёров в очаги скопления «зайцев», а также фиксировать нарушения со стороны перевозчиков.

Напомним, штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми составляет 2,5 тыс. руб. при первичном нарушении и 5 тыс. руб. при повторном. Если он не будет уплачен в течение двух месяцев, то может возрасти до 7,5 и 15 тыс. руб. соответственно.

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