Алёна Бронникова В Перми в 2023 году за безбилетный проезд было выписано штрафов на 38 млн рублей Оплачено всего 38% от общей суммы Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В прошлом году пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос на 14% и составил 233,8 млн человек. При этом поездки оплатили всего 181,6 млн человек, то есть количество безбилетников составило 22,3% от общего числа. В 2022 году этот показатель составлял 18,1%.

По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, это связано с почти полным переходом на бескондукторную систему. К концу 2023 года перевозки без кондукторов осуществляли 74 маршрута, тогда как в начале года их было всего 46.

Контрольно-ревизорская служба (КРС) оплаты проезда за год провела 174,9 тыс. проверок, по результатам которых было составлено 19,7 тыс. протоколов об административных нарушениях и выписано 18,2 тыс. постановлений. Сумма штрафов составила свыше 38 млн руб., однако в бюджет поступило всего 14,5 млн.

«Более 15 тыс. постановлений выписано о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму более 38 млн руб. А в бюджет от данных штрафов поступило чуть более 14,5 млн руб., то есть лишь 38,5%», — отметил в содокладе депутат Эдуард Мирзамухаметов.

Во время обсуждения депутаты поинтересовались у представителей администрации, можно ли вернуть кондукторов в автобусы и трамваи, чтобы решить эту проблему.

«Контракты, которые заключены в 2022 году, сформулированы исходя из того, что мы переходим к бескондукторной системе. И обязать перевозчиков вернуть кондукторов в рамках этих контрактов не представляется возможным», — ответил Анатолий Путин.

Рассмотреть вопрос можно в рамках предстоящего перезаключения контрактов в 2025 году, однако вместе с этим вырастут и расходы на зарплаты сотрудникам. Он отметил, что с учётом дефицита рынка труда зарплата кондукторов должна будет составлять более 50 тыс. руб. Раньше кондукторы получали 20 тыс. руб., и на это выделялся 1 млрд.

В данный момент в бюджете предусмотрено увеличение зарплат сотрудникам КРС с 26 до 40 тыс. руб. По мнению чиновника, это повысит эффективность их работы и результативность борьбы с безбилетниками.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Дзержинский районный суд Перми отменил штраф в 2,5 тыс. руб., назначенный пермячке за безбилетный проезд. Женщина смогла подтвердить, что оплатила поездку в автобусе, постановление о назначении штрафа было отменено.

В декабре администрация Перми предложила ужесточить борьбу с безбилетниками в общественном транспорте. «Зайцев» могут заставить платить за простой автобусов и трамваев.





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