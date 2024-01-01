Екатерина Артёмова Суд отменил выписанный жительнице Перми штраф за безбилетный проезд Женщина доказала, что заплатила за поездку Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Власова

Дзержинский районный суд Перми отменил штраф в размере 2,5 тыс. руб., назначенный пермячке за безбилетный проезд. Как сообщает пресс-служба суда, женщина смогла подтвердить, что оплатила поездку в автобусе.

В направленной в суд жалобе женщина указала, что в ноябре 2023 года ехала в автобусе №6, который следует от микрорайона Железнодорожный до станции Пермь II. Войдя на остановке «М/р Пролетарский», она подошла к кабине водителя для оплаты проезда. Во время движения водитель не открыл окно кабины, и пермячка смогла приобрести билет только на следующей остановке.

Когда при проверке оплаты проезда контролёрами гражданка приложила карту к валидатору, он показал отсутствие факты оплаты. Однако женщина предоставила полученный от водителя кассовый чек, подтверждающий, что она заплатила до того, как подошли контролёры, что исключает состав вменяемого правонарушения.

Решением суда постановление о назначении штрафа отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено. Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что администрация Перми предложила ужесточить борьбу с безбилетниками в общественном транспорте.

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