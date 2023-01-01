В Перми ужесточат борьбу с безбилетниками в общественном транспорте «Зайцев» могут заставить платить за простой автобусов и трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми для борьбы с безбилетниками в городском общественном транспорте предложила увеличить количество контролёров и ужесточить наказание, применяемое к «зайцам». Об этом чиновники заявили на заседании консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения города, представляя депутатам гордумы планы по повышению собираемости оплаты проезда.

В частности, в случае непредоставления контролёру документов, обсуждается возможность остановки транспортного средства для ожидания правоохранительных органов и в дальнейшем взыскания с нарушителя не только штрафа за безбилетный проезд, но и убытков за простой транспортного средства. Остальные же пассажиры, кто не захочет ждать, смогут пересесть на другой автобус или трамвай без доплаты.

Также контролёров предлагают обеспечить мобильными устройствами, которые помогут бригадам КРС отслеживать количество безбилетников в том или ином транспортном средстве. Ещё одна мера — упрощение процесса составления актов об административном правонарушении.

Одновременно дептранс предложил ряд мер для снижения загрузки салонов, так как в давке, которая случается в часы пик, оплатить проезд не всегда представляется возможным. Во-первых, при перезаключении муниципальных контрактов планируется переводить часть маршрутов на машины особо большого класса, так называемые «гармошки». Во-вторых, увеличивать количество отправлений на существующих маршрутах путём сокращения кадрового дефицита водителей и увеличение оборачиваемости подвижного состава за счёт предоставления, к примеру, трамваям приоритета при пересечении перекрёстков.

Также планируется работа с упрощением оплаты проезда (рассматривается возможность оборудования транспортных средств Bluetooth-маячками в приложении, а также возможность подключения счёта СБП) и повышением привлекательности безлимитных проездных (цены на них могут сделать ещё более выгодными относительно стоимости разовой поездки).

Кроме того, в дептрансе отметили, что «зайцев» не так уж и много, как принято считать. По оценкам департамента, количество «настоящих» безбилетников, которые действительно не платят за проезд, составляет около 11%. Остальные, которых фиксируют датчики пассажиропотока, это дети до 7 лет (они могут бесплатно пользоваться общественном транспортом), владельцы проездных, которые не зарегистрировали свою поездку, персонал перевозчика и контролёры, а также пассажиры, выпускающие других на остановках и возвращающиеся в салон.

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