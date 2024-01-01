В Перми несвоевременно оплаченный штраф за безбилетный проезд вырастет в три раза Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми за несвоевременную оплату штрафа за безбилетный проезд нарушителей могут дополнительно оштрафовать на 5 и 10 тыс. руб. Об этом сообщили в Гортрансе.

В ведомстве напомнили, что административные комиссии районов составляют протоколы о безбилетном проезде и передают их в суд. На оплату штрафа с момента вынесения решения гражданину даётся 60 дней. Если в срок сумма не вносится, то, в соответствии со ст. 20.25. КоАП РФ, нарушителя ждёт новое наказание — штраф в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Как известно, штраф за безбилетный проезд — 2,5 тыс. руб. при первичном нарушении и 5 тыс. руб. при повторном. Если он не будет уплачен в течение двух месяцев, то штраф может возрасти до 7,5 и 15 тыс. руб. соответственно.

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