Для контролёров Перми создадут приложение для поимки безбилетников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контролёры в Перми будут ловить безбилетников с помощью специального приложения. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

По данным ведомства, приложение будет оценивать количество безбилетных пассажиров в автобусах и трамваях и направлять контролёров в очаги скопления «зайцев».

Это же приложение поможет быстро фиксировать различные нарушения со стороны перевозчиков (например, испачканные салоны, неактуальные наклейки, неисправное оборудование и т. д.), добавили в дептрансе.

Из других новинок: появится оплата проезда через Bluetooth, возможность проверки загруженности транспорта и чат-бот, который будет отвечать на самые распространенные вопросы пассажиров.

В департаменте отметили, что цифровые системы управления общественным транспортом, которые уже внедрены, позволили значительно повысить эффективность работы транспорта.

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