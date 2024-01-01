Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая Это связано с аномальным похолоданием Поделиться Твитнуть

Власти Перми приняли решение перенести окончание отопительного сезона. На фоне аномального похолодания он будет продлён на неделю, до 20 мая. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, 2 мая в администрации Перми уже было подписано постановление об окончании отопительного сезона с 13 мая.

Накануне синоптики уточнили прогноз, касающийся сроков потепления в Пермском крае. Ранее сообщалось, что уверенное повышение температуры начнётся в регионе сразу после праздничный выходных, 13-14 мая, теперь в ГИС-Центре говорят, что только к 16 мая дневная температура вернётся на уровень +10 градусов.

В настоящее время в регионе сохраняется огромная отрицательная аномалия — воздух прогревается почти на 10 градусов ниже нормы. Такого в регионе в начале мая не было последние 25 лет.

В Перми в сутки ожидается сильный снегопад. К утру 11 мая в городе может сформироваться снежный покров высотой до 5 см.

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