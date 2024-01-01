Сроки потепления в Пермском крае сдвигаются Поделиться Твитнуть

Синоптики уточнили прогноз, касающийся сроков потепления в Пермском крае. Ранее сообщалось, что уверенное повышение температуры начнётся в регионе сразу после праздничный выходных, 13-14 мая, теперь в ГИС-Центре говорят, что только к 16 мая дневная температура вернётся на уровень +10 градусов.

Пока же в регионе сохраняется огромная отрицательная аномалия — воздух прогревается почти на 10 градусов ниже нормы. Такого в регионе в начале мая не было последние 25 лет.

9 мая в Пермском крае выдалось аномально холодным. Максимальная дневная температура воздуха на большей части края и в Перми не превысила +5˚, а на севере края была на уровне +1...+3˚. Даже в 1999 году, когда первая половина мая была исключительно холодной, день 9 мая был теплее. 10 мая в Прикамье будет ещё холоднее: днём не выше +1...+4˚. Вдобавок, в середине дня начнутся осадки в виде снега: на северо-западе они будут интенсивными и начнут постепенно смещаться в центральные районы.

В ночь на 11 мая в Перми ожидается снегопад, который, скорее всего, приведёт к установлению 5-сантиметрового снежного покрова.

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