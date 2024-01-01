Зарина Ситдикова Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая Городская администрация предупредила об этом УК и ТСЖ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Отопительный сезон 2023/24 в Перми завершится 13 мая. Об этом со ссылкой на постановление городской администрации сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, документ был разослан мэрией всем городским управляющим компаниям и ТСЖ. В нём с указанной даты рекомендуется перевести системы теплоснабжения на летний режим работы.

Напомним, текущий отопительный сезон начался в Перми 19 сентября.

В прошлом году батареи в домах остыли ещё до начала мая — в связи с установлением тёплой погоды было принято решение завершить отопительный сезон 28 апреля.

Как ранее сообщал ГИС-центр ПГНИУ, в этом году погода в мае будет самой холодной с 2017 года. Из-за активных арктических вторжений температура воздуха в течение всей первой декады месяца будет на 5-6 °С ниже нормы. Местами в Пермском крае будет сохраняться возможность выпадения снега и образования временного снежного покрова.

По прогнозу синоптиков, аномальная волна холода продлится до 10 мая, а значительное потепление ожидается только к 15 числу. Погода должна приблизиться к климатической норме только в третьей декаде месяца.

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