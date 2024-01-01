В Пермском крае в начале мая установился снежный покров Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Нилогов

Вечером 2 мая в ряде территорий Прикамья установился временный снежный покров, об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Фотографиями выпавшего и не растаявшего снега поделились жители посёлка Сёрва Кочёвского округа Пермского края. Майские снегопады прошли и в соседних регионах: Удмуртии, Кировской области. В настоящее время снег местами идёт и в Перми.

Синоптики напомнили, что в Прикамье заморозки продлятся включительно до 10 мая. Они прогнозировали и возвращение снежного покрова, и налипание мокрого снега на провода, и гололедицу на дорогах. Температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже нормы. Не исключено, что ночные температуры будут достигать в Прикамье -5˚С, а дневные не превысят +5˚С. Текущий май в Пермском крае будет самым холодным с 2017 года. Значительное потепление ожидается только к 15 числу.

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